Эксперты ОНФ представили рейтинг городов по количеству выявленных и устраненных свалок, расположенных в черте населенных пунктов. Уже не первый год в России действует программа ОНФ «Генеральная уборка», направленная на борьбу с несанкционированными свалками в регионах. Активисты принимают жалобы жителей о незаконных навалах отходов и мусора и составляют так называемую «интерактивную карту свалок». Далее ОНФ направляет обращения в местные органы власти с требованием очистить территории, следит за реакцией местных властей и результатом, делает запросы в природоохранную прокуратуру, минприроды и другие контролирующие ведомства.
Так где же незаконные стихийные свалки убирают оперативно, а где оставляют лежать до лучших времен? Среди тех, кто успешно воюет с мусором в ЦФО, оказался Тамбов. В аутсайдерах — Вязьма в Смоленской области и Бологое в Тверской.
По словам координатора проекта «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова, в десятку передовиков по борьбе со свалками попало пять региональных центров и пять небольших городов:
— Лучшим стал город Искитим в Новосибирской области, где активисты обнаружили 71 свалку, но 69 из них уже ликвидировано, а две находятся в работе. Второе и третье места за Татарстаном (Нижнекамск и Бугульма), далее идет столица Алтайского края — Барнаул. Пятое место у Тамбова, там убрано 22 из 24 обнаруженных нами свалок. Также в топ вошли Якутск, Ханты-Мансийск, поселок Килемары в Республике Марий Эл, Альметьевск в Татарстане и Псков.
На последнее место угодил Тобольск (Тюменская область), где власти пока смогли уничтожить всего одну из 32 выявленных свалок. Над ним в списке расположились Чебоксары, Первоуральск, Вязьма (Смоленская область) и Бологое (Тверская область).
Всего на данный момент ОНФ по стране зафиксировал 14 210 нелегальных свалок, около 46% из них ликвидировано, по 6000 фактам направлены обращения в органы власти. — Важно сделать все для того, чтобы к ликвидации нелегальных свалок чиновники не подошли формально, — заявляют активисты Народного Фронта. Что касается города Бологое Тверской области, то плохие показатели по рекультивации незаконных свалок председатель собрания депутатов Бологовского района Артём Екимов объяснил нехваткой денег в бюджете, сменой руководства в районе, а также большими площадями.
— В районе произошла смена руководства, и новый глава активно включился в работу по ликвидации стихийных свалок. Он пытается оперативно найти средства в нашем скудном бюджете, а также выстраивает диалог с предприятиями, индивидуальными предпринимателями по оказанию помощи в уборке несанкционированных свалок. Территория нашего района очень большая, поэтому есть определенные трудности со сбором и утилизацией бытовых отходов, но ситуация улучшается, — цитирует депутата rg.ru.