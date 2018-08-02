Бологое Тверской области — в числе отстающих городов по показателям ликвидации незаконных свалок

Эксперты ОНФ представили рейтинг городов по количеству выявленных и устраненных свалок, расположенных в черте населенных пунктов. Уже не первый год в России действует программа ОНФ «Генеральная уборка», направленная на борьбу с несанкционированными свалками в регионах. Активисты принимают жалобы жителей о незаконных навалах отходов и мусора и составляют так называемую «интерактивную карту свалок». Далее ОНФ направляет обращения в местные органы власти с требованием очистить территории, следит за реакцией местных властей и результатом, делает запросы в природоохранную прокуратуру, минприроды и другие контролирующие ведомства.

Смоленской области и Так где же незаконные стихийные свалки убирают оперативно, а где оставляют лежать до лучших времен? Среди тех, кто успешно воюет с мусором в ЦФО, оказался Тамбов . В аутсайдерах — Вязьма Бологое в Тверской.

По словам координатора проекта «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова, в десятку передовиков по борьбе со свалками попало пять региональных центров и пять небольших городов:

Всего на данный момент ОНФ по стране зафиксировал 14 210 нелегальных свалок, около 46% из них ликвидировано, по 6000 фактам направлены обращения в органы власти. — Важно сделать все для того, чтобы к ликвидации нелегальных свалок чиновники не подошли формально, — заявляют активисты Народного Фронта. Что касается города Бологое Тверской области, то плохие показатели по рекультивации незаконных свалок председатель собрания депутатов Бологовского района Артём Екимов объяснил нехваткой денег в бюджете, сменой руководства в районе, а также большими площадями.