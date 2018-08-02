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СУ СК сообщает о значительном биогенном загрязнении водоема в Бежецке
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СУ СК сообщает о значительном биогенном загрязнении водоема в Бежецке 

tvernews.ru 2 августа 2018
Фото: tvernews.ru
СУ СК по Тверской области возбудило уголовное дело по факту нарушения правил обращения с экологически опасными веществами и отходами по ч. 2 ст. 247 УК РФ (транспортировка, хранение, использование и иное обращение бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, повлекшие загрязнение окружающей среды).
Как сообщает ведомство, в результате сброса сточных вод на участок почвы у территории ООО «Торговый Альянс „Дионис“ в городе Бежецк-3 возле канализационно-напорной станции Общества, произошло их попадание в безымянный ручей. Небольшой водоем находится на территории Бежецка и является притоком реки Остречина. Сброс сточных вод повлек за собой значительное биогенное загрязнение воды данного ручья и значительное превышение нормативов предельно допустимых концентраций рыбохозяйственных водоемов.
— Таким образом, было допущено нарушение ряда правил обращения химических веществ и отходов, что повлекло за собой также и создание реальной угрозы причинения существенного вреда здоровью человека. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также конкретных виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в пресс-релизе ведомства.
При этом ранее ООО „Торговый альянс Дионис“, местный молокозавод, за это экологическое бедствие загрязнение отделался административным штрафом в 20 тысяч рублей.
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