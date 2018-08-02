Ещё
Прокуратура обязала власти Пятигорска рекультивировать закрытую 20 лет назад свалку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура обязала власти Пятигорска рекультивировать закрытую 20 лет назад свалку 

Rambler News Service 2 августа 2018
Прокуратура Ставропольского края обязала администрацию Пятигорска рекультивировать закрытую 20 лет назад свалку, пишет Newstracker.ru со ссылкой на ведомство.
По данным прокуратуры, хотя свалку официально закрыли в 1999 году, она до сих пор эксплуатируется. Ее площадь составляет 13,7 гектара, и до закрытия она проработала почти 40 лет.
В прокуратуре отметили, что местные жители и предприятия тайком продолжали завозить отходы на свалку, вокруг которой нет ограждений. Более того, из-за постоянного скопления разного рода отходов свалка периодически горит и отравляет воздух.
В результате прокуратура Пятигорска 8 июня подала на местную администрацию в суд, с тем чтобы обязать ее привести территорию полигона в порядок и наконец начать рекультивацию. Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.
Rambler News Service: последние новости
В Подмосковье возбудили дело из-за незаконной свалки Рубль дешевеет на фоне публикации законопроекта о новых санкциях против России Госдепартамент вызвал временного поверенного в делах России в США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США63
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком46
На «Нашествии» произошла трагедия163
Петросян: гора с плеч свалилась84
Путин сорвал наступление на Донбасс766
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
00:55
«Люди видели, будто что-то летело»
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение