Прокуратура обязала власти Пятигорска рекультивировать закрытую 20 лет назад свалку 

Прокуратура Ставропольского края обязала администрацию Пятигорска рекультивировать закрытую 20 лет назад свалку, пишет Newstracker.ru со ссылкой на ведомство.
По данным прокуратуры, хотя свалку официально закрыли в 1999 году, она до сих пор эксплуатируется. Ее площадь составляет 13,7 гектара, и до закрытия она проработала почти 40 лет.
В прокуратуре отметили, что местные жители и предприятия тайком продолжали завозить отходы на свалку, вокруг которой нет ограждений. Более того, из-за постоянного скопления разного рода отходов свалка периодически горит и отравляет воздух.
В результате прокуратура Пятигорска 8 июня подала на местную администрацию в суд, с тем чтобы обязать ее привести территорию полигона в порядок и наконец начать рекультивацию. Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.