День экологического долга отметили в России

1 августа прошел День экологического долга, когда люди полностью исчерпали запас возобновляемых биоресурсов планеты на весь 2018 год. В этот день WWF России уже традиционно проводит в Москве акцию «Счет от планеты Земля»: при совершении покупок в ресторанах и магазинах, участвующих в акции, покупатели получают чек от имени Земли. В нем будет сказано, что за 7 месяцев люди, исчерпали все биологические ресурсы, отведенные нам на год, и оставшиеся 5 месяцев будем брать в долг у будущих поколений.

Посетители магазинов Ашан , ресторанов Тануки и БЦ Даниловская мануфактура (офис Rambler Group) вместе с обычными чеками получили из рук Панды WWF также и символические чеки «от Земли», в которых указано, что ресурсы планеты исчерпаны.

Рамблер

Каждый год мы расходуем ресурсы планеты все быстрее и быстрее, смещая День экодолга все ближе к началу года. В 2015 году эта печальная дата пришлась на 13 августа, в 2016 — на 8-е, в 2017 — на 2 августа. В этом году день экодолга наступил еще на день раньше — 1 августа, поэтому кампания прошла под лозунгом «Верни день планете».

Рамблер

Тысячи россиян присоединились к экологическому марафону WWF. В течение месяца они узнавали простые способы уменьшения своего экологического следа и внедряли экопривычки в свою повседневную жизнь, чтобы отодвинуть наступление Дня экодолга хотя бы на один день. В рамках марафона WWF рассказывал, как правильно составлять список продуктов питания и совершать покупки, как сократить пищевые отходы и потребление электроэнергии, как выбирать экологически ответственную рыбу и бумажную продукцию.