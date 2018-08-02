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Президент России подписал закон о создании систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ
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Президент России подписал закон о создании систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ 

RUБЕЖ 2 августа 2018
Фото: RUБЕЖ
30 июля 2018 года президент РФ подписал закон, вносящий поправки в 252-ФЗ «Об охране окружающей среды», сообщает портал kremlin.ru. Нормативным актом предусмотрено создание систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.
В пояснительной записке к документу указано, что система автоматического контроля — это комплекс технических средств, обеспечивающих измерения и учёт показателей выбросов вредных веществ. Также система должна передавать все данные в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Новый закон предписывает правительству РФ разработать правила по созданию и эксплуатации системы автоматического контроля. Срок создания системы автоматического контроля не может превышать 4 года со дня получения или пересмотра комплексного экологического разрешения.
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