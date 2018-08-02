Организация направила обращение в Генеральную прокуратуру.
Гринпис России просит приостановить реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Сотрудники организации считают, что документацию по проекту необходимо дополнить, а затем снова отправить на экологическую экспертизу.
В документах проекта нет информации о растениях их Красной книги, произрастающих в коридоре трассы газопровода, сообщает РИА Новости.
Заключение государственной экологической экспертизы подготовлено без учета воздействия строительства на эти виды.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович полагает, что подобные претензии не помешают реализации проекта, передает rueconomics.ru.
— Если не строить «Северный поток-2», то придется в значительной степени использовать украинскую газотранспортную систему, которая очень старая — отдельным блокам ее более 40 лет. А проекты «Северный поток» — это самая современная техника, она гораздо более дружелюбна к природе, чем украинская «труба». Если говорить об экологии, то новые газопроводы с меньшими выбросами и повышенной надежностью здесь должны быть приоритетными, — подчеркивает специалист в комментарии ФБА «Экономика сегодня».