Гринпис призвал приостановить строительство «Северного потока — 2»

Гринпис России просит приостановить реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Сотрудники организации считают, что документацию по проекту необходимо дополнить, а затем снова отправить на экологическую экспертизу.

В документах проекта нет информации о растениях их Красной книги, произрастающих в коридоре трассы газопровода, сообщает РИА Новости

Заключение государственной экологической экспертизы подготовлено без учета воздействия строительства на эти виды.