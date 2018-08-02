Охранную зону Приокско‑Террасного заповедника в Подмосковье поставили на кадастровый учет

Подмосковье поставили на кадастровый учет охранную зону Приокско-Террасного заповедника, в этой зоне разрешены только те виды хозяйственной деятельности, которые не наносят существенного вреда природе, сообщается на сайте заповедника.

«Двадцать седьмое июля 2018 года стал знаменательным днем в истории Приокско-Террасного государственного биосферного заповедника — в этот день охранная зона заповедника была поставлена на кадастровый учет в качестве зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ)», — отмечается в сообщении.

В охранной зоне разрешаются те виды хозяйственной деятельности, которые не наносят существенного вреда природе. Например, разрешается заниматься растениеводством без применения пестицидов, косить сено, пасти небольшие стада скота, но нельзя проводить сплошную вырубку леса, распашку новых земель, добычу полезных ископаемых, строительство дач и других мест отдыха.

Приокско-Террасный государственный заповедник был создан в 1945 году как одна из пяти частей Московского заповедника, в 1948 году он получил обособленный статус. В 1978 году заповедник вошел во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО . Как следствие в 1984 году решением исполкома Мособлсовета была создана охранная зона вокруг заповедника — для снижения антропогенного воздействия на особо охраняемую территорию. В нее вошли двухкилометровая полоса леса с западной, северной и восточной стороны заповедника, а также пойменные луга, простирающиеся до самой Оки — с южной.

Согласно законодательству, охранные зоны создаются для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах. При этом земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, не изымаются у их собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов), а используются ими с соблюдением установленного для таких земельных участков особого правового режима.