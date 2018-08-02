Министерство экологии и окружающей среды КНР провело беседу с некоторыми местными ведомствами по вопросам загрязнения воздуха

Пекин, 2 августа / Синьхуа / — Министерство экологии и окружающей среды КНР в среду провело беседу с некоторыми местными ведомствами на севере Китая касательно вопросов загрязнения воздуха.

Министерство экологии и окружающей среды КНР обнаружило 5,204 проблемы качества воздуха после двух раундов инспекций в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и соседних с ними районах /Северный Китай/ с 11 июня по 8 июля. Главные проблемы были обнаружены в уезде Цюйян и уезде Чжаосянь провинции Хэбэй, районе Тунчжоу Пекина, городе Цзиньчэн провинции Шаньси и городе Хуэйсянь провинции Хэнань, об этом заявил замглавы Государственной канцелярии по контролю и проверке в сфере экологии и охраны окружающей среды Лю Чангэнь.

Согласно результатам инспекции, обнаруженные проблемы загрязнения воздуха в данных районах были вызваны, главным образом, нелегальным использованием устаревших котельных установок, пылевым загрязнением, использованием транспортных средств, которые не соответствуют санитарным стандартам, об этом сообщил вице-начальник Управления контроля за окружающей средой Министерства экологии и окружающей среды КНР Ся Цзуи.

По словам Лю Чангэня, дальнейшие инспекции будут проведены осенью этого года и предстоящей зимой. В частности, повторные проверки будут осуществлены в тех районах, где были обнаружены проблемы. -0-