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Министерство экологии и окружающей среды КНР провело беседу с некоторыми местными ведомствами по вопросам загрязнения воздуха
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Министерство экологии и окружающей среды КНР провело беседу с некоторыми местными ведомствами по вопросам загрязнения воздуха 

ИА Синьхуа 2 августа 2018
Пекин, 2 августа /Синьхуа/ — Министерство экологии и окружающей среды КНР в среду провело беседу с некоторыми местными ведомствами на севере Китая касательно вопросов загрязнения воздуха.
Министерство экологии и окружающей среды КНР обнаружило 5,204 проблемы качества воздуха после двух раундов инспекций в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и соседних с ними районах /Северный Китай/ с 11 июня по 8 июля. Главные проблемы были обнаружены в уезде Цюйян и уезде Чжаосянь провинции Хэбэй, районе Тунчжоу Пекина, городе Цзиньчэн провинции Шаньси и городе Хуэйсянь провинции Хэнань, об этом заявил замглавы Государственной канцелярии по контролю и проверке в сфере экологии и охраны окружающей среды Лю Чангэнь.
Согласно результатам инспекции, обнаруженные проблемы загрязнения воздуха в данных районах были вызваны, главным образом, нелегальным использованием устаревших котельных установок, пылевым загрязнением, использованием транспортных средств, которые не соответствуют санитарным стандартам, об этом сообщил вице-начальник Управления контроля за окружающей средой Министерства экологии и окружающей среды КНР Ся Цзуи.
По словам Лю Чангэня, дальнейшие инспекции будут проведены осенью этого года и предстоящей зимой. В частности, повторные проверки будут осуществлены в тех районах, где были обнаружены проблемы. -0-
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