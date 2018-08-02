В Башкирии предприятие, которое сбрасывало опасные отходы, привлекли к ответственности

Белебеевский городской суд вынес решение по иску прокуратуры к МУП «Белебеевский коммунальник». Как сообщает Верховный суд Башкирии , ведомство пришло к выводу, что эти нарушения не соблюдают права граждан на благоприятную окружающую среду.

Установлено, что в мае этого года на территории Белебеевского района вблизи города зафиксированы выбросы нефтешлама, смешанного с грунтом. Нефтешлам является высокотоксичным отходом. Его распространение опасно для здоровья человека. Грунт, загрязненный нефтепродуктами, находился близ полигона твердых коммунальных отходов. При этом водонепроницаемое покрытие на территории, занятой отходами, отсутствовало, отходы были навалены на грунт. Согласно заключению экспертов, отходы соответствовали 4 классу опасности.

— В результате суд обязал МУП «Белебеевский коммунальник» и администрацию Белебея ликвидировать несанкционированную свалку путем передачи отходов на полигон ТКО, внесенный в государственный реестр, в течение месяца со дня вступления судебного акта в законную силу. Кроме того, ответчики должны провести рекультивацию указанного земельного участка в течение трех месяцев после ликвидации несанкционированной свалки, — говорится в сообщении.

Напомним, ситуацию со сбросом отходов взяли под контроль эксперты ОНФ. Активисты обратились в региональное управление Росприроднадзора с просьбой провести проверку на соответствие объемов отходов и способностью предприятий обезвредить и утилизовать их.

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