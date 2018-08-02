Ещё
В Башкирии предприятие, которое сбрасывало опасные отходы, привлекли к ответственности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии предприятие, которое сбрасывало опасные отходы, привлекли к ответственности 

ГОРОБЗОР.РУ 2 августа 2018
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Белебеевский городской суд вынес решение по иску прокуратуры к МУП «Белебеевский коммунальник». Как сообщает Верховный суд Башкирии, ведомство пришло к выводу, что эти нарушения не соблюдают права граждан на благоприятную окружающую среду.
Установлено, что в мае этого года на территории Белебеевского района вблизи города зафиксированы выбросы нефтешлама, смешанного с грунтом. Нефтешлам является высокотоксичным отходом. Его распространение опасно для здоровья человека. Грунт, загрязненный нефтепродуктами, находился близ полигона твердых коммунальных отходов. При этом водонепроницаемое покрытие на территории, занятой отходами, отсутствовало, отходы были навалены на грунт. Согласно заключению экспертов, отходы соответствовали 4 классу опасности.
— В результате суд обязал МУП «Белебеевский коммунальник» и администрацию Белебея ликвидировать несанкционированную свалку путем передачи отходов на полигон ТКО, внесенный в государственный реестр, в течение месяца со дня вступления судебного акта в законную силу. Кроме того, ответчики должны провести рекультивацию указанного земельного участка в течение трех месяцев после ликвидации несанкционированной свалки, — говорится в сообщении.
Напомним, ситуацию со сбросом отходов взяли под контроль эксперты ОНФ. Активисты обратились в региональное управление Росприроднадзора с просьбой провести проверку на соответствие объемов отходов и способностью предприятий обезвредить и утилизовать их.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
В Башкирии найдено тело начальникам местного отдела участковых уполномоченных Видео и фото с места крушения МИ-8 под Игаркой, где в авиакатастрофе погибли 18 человек Региональные власти обяжут реагировать на жалобы в соцсетях
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США67
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком51
На «Нашествии» произошла трагедия164
Петросян: гора с плеч свалилась87
Путин сорвал наступление на Донбасс769
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
00:55
«Люди видели, будто что-то летело»
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение