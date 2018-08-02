Найдены виновники загрязнения белгородской реки Валуй

Сотрудники управления экологического надзора и Росприродназора по Белгородской области обследовали реку Валуй, где в июле погибли тонны рыбы.

«В результате обследования установлен факт истекания сточных вод с территории, прилегающей к ООО «Птицефабрика „Насоновская“ и сельскохозяйственных полей, принадлежащих ООО „Реал Инвест“, вниз по рельефу местности с попаданием в реку Валуй», — рассказал «АиФ-Черноземье» начальник управления экологического надзора Белгородской области Владимир Ермолин . — Также на территории, прилегающей к птицефабрике «Насоновская», установлено размещение помёта птицы на открытом грунте. На земельном участке в месте складирования отсутствуют обваловка и сеть ливнестоков, в результате сточные воды истекали по уклону местности».

Управление Росприроднадзора по Белгородской области возбудило дело о несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологический требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами. Птицефабрика «Насоновская» уже привлечена к административной ответственности за то, что ее руководство вовремя не поставило на государственный учёт объекты, оказывающих негативное воздействие на окружающую сред.