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Найдены виновники загрязнения белгородской реки Валуй
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Найдены виновники загрязнения белгородской реки Валуй 

АиФ 2 августа 2018
Фото: АиФ
Сотрудники управления экологического надзора и Росприродназора по Белгородской области обследовали реку Валуй, где в июле погибли тонны рыбы.
«В результате обследования установлен факт истекания сточных вод с территории, прилегающей к ООО «Птицефабрика „Насоновская“ и сельскохозяйственных полей, принадлежащих ООО „Реал Инвест“, вниз по рельефу местности с попаданием в реку Валуй», — рассказал «АиФ-Черноземье» начальник управления экологического надзора Белгородской области Владимир Ермолин. — Также на территории, прилегающей к птицефабрике «Насоновская», установлено размещение помёта птицы на открытом грунте. На земельном участке в месте складирования отсутствуют обваловка и сеть ливнестоков, в результате сточные воды истекали по уклону местности».
Управление Росприроднадзора по Белгородской области возбудило дело о несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологический требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами. Птицефабрика «Насоновская» уже привлечена к административной ответственности за то, что ее руководство вовремя не поставило на государственный учёт объекты, оказывающих негативное воздействие на окружающую сред.
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