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Минприроды намерено удвоить экологические сборы с бизнеса
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Минприроды намерено удвоить экологические сборы с бизнеса 

Ведомости 1 августа 2018
Минприроды планирует увеличить собираемость экологического сбора с компаний вдвое в 2019 г., сообщил министр Дмитрий Кобылкин на экспертном совете по общественному контролю за обращением отходов.
«Намерены удвоить собираемость в 2019 г., и к 2024 г. собрать в целом 15 млрд руб.», — сказал Кобылкин. Он отметил, что эти средства пойдут на создание мусоперерабатывающей инфраструктуры в регионах. Кроме того, будет увеличен размер соответствующих субсидий.
По данным Кобылкина, к 2024 г. планируется создать 200 современных объектов по сортировке, обработке и утилизации отходов. До конца 2018 г. в Минприроды ожидают появление онлайн-карты объектов системы управления отходами.
Экологический сбор взимается с компаний, которые сами не могут утилизировать отдельные товары из правительственного перечня. В список входят 36 групп товаров, среди них — текстиль, одежда, деревянные изделия, бумага, резина, нефтепродукты, стекло, техника, бытовые приборы.
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