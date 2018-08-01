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Минприроды направит экологические сборы на развитие отрасли переработки мусора
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Минприроды направит экологические сборы на развитие отрасли переработки мусора 

ТАСС 1 августа 2018
БАЛАШИХА /Московская область/, 1 августа. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ намеревается увеличить вдвое собираемость экологических сборов с производителей к 2019 году и направить эти средства на поддержку мусороперерабатывающей отрасли. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин в ходе первого выездного заседания Межведомственного экспертного совета по общественному экологическому контролю в сфере обращения с отходами.
"Мы намерены удвоить собираемость экосбора в 2019 году, в целом планируется, что с 2017 года по 2024 год будет собрано 15 млрд руб. для создания 200 современных объектов по сортировке, обработке и утилизации отходов", — сказал министр.
Ранее Кобылкин поддержал идею создания так называемых экологических постов вблизи мусорных полигонов, на которых будут дежурить в том числе гражданские активисты. По его словам, такие посты могут быть созданы не только в Подмосковье, но и по всей России
Экологический сбор — это часть института расширенной ответственности производителей (РОП), который работает с 2016 года в России. РОП заставляет производителей и импортеров продукции в РФ платить сбор за утилизацию упаковки или самостоятельно организовывать ее переработку. Эта мера мотивирует компании использовать в производстве вторичное сырье.
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