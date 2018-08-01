Минприроды направит экологические сборы на развитие отрасли переработки мусора

"Мы намерены удвоить собираемость экосбора в 2019 году, в целом планируется, что с 2017 года по 2024 год будет собрано 15 млрд руб. для создания 200 современных объектов по сортировке, обработке и утилизации отходов", — сказал министр.

Ранее Кобылкин поддержал идею создания так называемых экологических постов вблизи мусорных полигонов, на которых будут дежурить в том числе гражданские активисты. По его словам, такие посты могут быть созданы не только в Подмосковье, но и по всей России

Экологический сбор — это часть института расширенной ответственности производителей (РОП), который работает с 2016 года в России. РОП заставляет производителей и импортеров продукции в РФ платить сбор за утилизацию упаковки или самостоятельно организовывать ее переработку. Эта мера мотивирует компании использовать в производстве вторичное сырье.