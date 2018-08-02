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Власти планируют включить 11 тыс. га леса в зеленый пояс вокруг Воронежа
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Власти планируют включить 11 тыс. га леса в зеленый пояс вокруг Воронежа 

АиФ 2 августа 2018
Фото: АиФ
Формирование лесопаркового зеленого пояса вокруг Воронежа обсудили на совещании в облправительстве в среду, 1 августа.
В состав зеленого пояса могут включить максимум 11 тыс. га лесного фонда. Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев дал поручение через три недели представить итоговые предложения по формированию зеленого пояса.
Как известно, на лесопарковых зеленых поясах действует ряд ограничений. Так, на их территории запрещено размещать отходы производства, использовать токсичные препараты и др.
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