Глава Балашихи будет следить за экологической ситуацией на полигоне ТБО «Кучино» 

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров продолжит контролировать экологическую обстановку на полигоне твердых бытовых отходов «Кучино», передает корреспондент "РИАМО в Балашихе". В ходе выездного заседания межведомственного экспертного совета по общественному экологическому контролю в сфере обращения с отходами, прошедшего в среду на полигоне «Кучино» в Балашихе, глава муниципалитета сообщил о минимизации загрязнения воздуха полигоном. «Главная задача, которую мы ставили перед подрядчиком при формировании склонов полигона „Кучино“, — это минимизация запахов. Ближайший многоэтажный жилой микрорайон всего в 800 метрах от полигона. Жители этого микрорайона обратились к президенту РФ в 2017 году с жалобой на запахи. Мы будем проводить работы на теле полигона, отключать сектора полигона от газосборных станций, наращивать скважины, формируя склон. При этом система дегазации будет продолжать работать», — сказал Юров. Он добавил, что контроль за экологической обстановкой на полигоне ведется через мониторинговые станции. В настоящее время в Балашихе появилась дополнительная станция наблюдения за атмосферным воздухом. Второй высокотемпературный факел, предназначенный для утилизации свалочного газа, также оснастят системой мониторинга после того, как он будет доставлен на полигон. В заседании межведомственного экспертного совета приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования — заместитель председателя Межведомственного экспертного совета Амирхан Амирханов. Рекультивация полигона «Кучино» началась весной 2018 года. Склоны полигона уже перекрыли специальным полимерным материалом, не допускающим выход свалочного газа. В ходе работ также планируется установка системы сбора и очистки опасной жидкости.. Глава Минприроды РФ положительно оценил работы на полигоне ТБО «Кучино» в Балашихе. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин назвал полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в подмосковной Балашихе показательной площадкой по процессу восстановления территории, передает корреспондент РИАМО. В среду на полигоне ТБО «Кучино» в Подмосковье проходит выездное заседание межведомственного экспертного совета по общественному экологическому контролю в сфере обращения с отходами. «Кучино» сегодня фактически является показательной площадкой того, с одной стороны, как не надо было, а, с другой стороны, как надо управлять отходами и процессом восстановления", — сказал Кобылкин. В свою очередь заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков напомнил, что мусорный полигон «Кучино» был закрыт более года назад. В ходе предрекультивационных работ тело полигона было пересыпано чистым грунтом. Также на полигоне была смонтирована система экстренной дегазации. На свалке установили большой высокотемпературный факел, который обезвреживает свалочный газ. В ходе работ по рекультивации тело полигона полностью перекроют полимерным материалом, установят систему сбора и очистки фильтрата — опасной свалочной жидкости. Также будет расширена система дегазации. На полигоне смонтируют четыре установки для выработки электричества из свалочного газа. Завершится рекультивация осенью 2019 года. Полигон «Кучино» был закрыт 23 июня 2017 года после прямой линии с президентом России.. Новый факел на полигоне ТБО «Кучино» в Балашихе позволит увеличить количество сжигаемого газа. В сентябре на мусорном полигоне «Кучино» в Балашихе планируется установить более мощный факел для сжигания свалочного газа, благодаря ему система будет собирать около 5 тысяч кубических метров газа, сообщает РИАМО со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области Александра Чупракова. В среду на мусорном полигоне «Кучино» в Московской области состоялось выездное заседание межведомственного экспертного совета по общественному экологическому контролю в сфере обращения с отходами, поясняется в сообщении. «В сентябре здесь будет поставлен вместо одного факела менее мощного — более мощный факел, таким образом, система будет собирать и сжигать около 5 тысяч кубических метров газа. Кроме того, здесь монтируется система сбора фильтрата — система уникальная, которой еще не было в стране», — сказал Чупраков. Он отметил, что система очистки фильтрата включает в себя шесть колодцев. В настоящее время первый колодец уже установлен, проводятся работы по монтажу второго и третьего колодцев. «Колодцы будут связаны с магистралью, с которой фильтрат будет поступать в специальную накопительную емкость, а после этого в очистные сооружения, которые тоже должны быть смонтированы в сентябре таким образом, чтобы тот фильтрат, который выделяется с полигона, чтобы он не оказывал негативные воздействия. Мы его будем очищать до состояния так называемой технической воды, которую совершенно безболезненно можно будет уже сбрасывать в систему канализации», — добавил Чупраков. Он отметил, что в Подмосковье имеется программа рекультивации закрытых полигонов. «В этом году мы заканчиваем рекультивацию трех полигонов — это „Каширский“, „Электросталь“ и „Быково“. Также мы проектируем, разрабатываем проекты по шести полигонам. Следующие шесть мы будем начинать проектировать в этом году, закончим в следующем. Таким образом, по десяти полигонам у нас уже есть полная ясность, и мы точно так же будем обращаться в федеральное правительство с тем, чтобы эти полигоны были включены в программу рекультивации „Чистая страна“ таким образом, чтобы получить федеральное софинансирование», — подчеркнул Чупраков. Генеральный директор подрядной организации, которая занимается рекультивацией полигона «Кучино», Оливер Кайзер рассказал журналистам, что в настоящее время на полигоне «Кучино» собирается около 80% свалочного газа. Новый факел на полигоне ТБО «Кучино» в Балашихе увеличит количество сжигаемого газа. В сентябре на мусорном полигоне «Кучино» в подмосковной Балашихе планируется установить более мощный факел для сжигания свалочного газа, благодаря ему система будет собирать около 5 тысяч кубических метров газа, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков. В среду на мусорном полигоне «Кучино» в Московской области состоялось выездное заседание межведомственного экспертного совета по общественному экологическому контролю в сфере обращения с отходами. «В сентябре здесь будет поставлен, вместо одного факела менее мощного, более мощный факел, таким образом, система будет собирать и сжигать около 5 тысяч кубических метров газа
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