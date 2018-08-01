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В дошкольном отделении прошла экологическая неделя
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В дошкольном отделении прошла экологическая неделя 

Коньково 1 августа 2018
Фото: Коньково
Об этом сообщается на сайте школы № 17.
На протяжении этой недели педагоги учебного комплекса проводили с ребятами познавательные беседы о растительном, животном и подводном мирах, а также о птицах и насекомых. Самые любознательные слушали экологические сказки и разбирали их.
Кроме того, ребята прочитали множество красивых поэтических произведений, отгадали десятки непростых загадок, экспериментировали, наблюдали за погодными явлениями, а также играли в подвижные игры экологической направленности. Дети представили свои поделки и рисунки на выставках.
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