Студенты-экологи из Германии побывали на КрАЗе

Красноярск прибыли участники проекта «Международный молодёжный экологический обмен: Россия-Германия», организатором которого выступает Сибирский федеральный университет. Немецкие студенты посетили и Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ , чтобы познакомиться с производством алюминия.

Красноярские металлурги рассказали европейским гостям о работе КрАЗа и провели экскурсию по масштабному производству. Немецкие студенты посетили участки от электролизных корпусов, где из глинозёма получают расплавленный металл, до конечной продукции в виде алюминиевых чушек в литейном отделении. Молодым экологам из Германии рассказали и об особенностях экологического контроля на всех этапах производства.

— На Красноярском алюминиевом заводе ведётся масштабная работа по экологической модернизации производства. КрАЗ нередко посещают студенты профильных специальностей, коллеги с других предприятий, иностранные гости, а также обычные красноярцы, которым небезразлична работа завода. Мы предоставляем возможность увидеть впечатляющее производство, наши достижения в области повышения экологической безопасности завода, — рассказал Александр Белянин, директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности Красноярского алюминиевого завода.

Последовательное снижение негативного воздействия на окружающую среду — главная цель Экологической политики РУСАЛа. В рамках второго этапа программы модернизации КрАЗа, сегодня на более чистую технологию производства алюминия «Экологический Содерберг» переведено более 70 процентов всех электролизёров завода. К концу 2018 году планируется ввести в эксплуатацию по новой технологии все основные мощности предприятия. По итогам 2017 года на цели экологическое модернизации завод направил более 1,65 млрд рублей. За последние три года инвестиции составили более 3 млрд рублей. Программа экологической модернизации является комплексной, поэтому в неё входят не только мероприятия по технологическому усовершенствованию производственного процесса, но и озеленение территории завода и города.

Студенты-экологи детально ознакомились с работой электролизёров КрАЗа, в том числе производящих алюминий высокой чистоты и оценили масштабы работы литейных отделений.

— Алюминий окружает нас в повседневной жизни, он везде — от смартфонов до обшивки самолёта. Раньше я не представлял, что производство этого металла такое сложное и масштабное, и сколько человеческого труда вложено в каждый слиток металла, — сказал о своих впечатлениях участник экскурсии, Леннарт Йенс Пауль Хут.