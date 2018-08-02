Кобылкин спросил с Гусева за несанкционированные свалки в Зауралье

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин вводит новые формы работы с регионами.

Сегодня он провел совещание в режиме видеосвязи с Департаментом природных ресурсов Курганской области и региональным управлением Росприроднадзора.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Зауралья, Заместитель Губернатора — директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуард Гусев доложил Министру об основных показателях региона в сфере экологии. В частности, речь шла о несанкционированных свалках и формировании системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.

Как ранее отмечало ИА «Уральский меридиан», по данным Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, в Зауралье в 2017 году выявлено 367 несанкционированных свалок на площади 387,8 тысяч квадратных метров. Большая часть из них ликвидирована. Однако, проведенные в текущем году контрольные мероприятия выявили новые 230 несанкционированные свалки, их площадь составила 152 тысячи квадратных метра. По всем выявленным несанкционированным объектам размещения ТКО ведутся работы по их ликвидации.

«За первое полугодие 2018 года в Зауралье было ликвидировано более 180 свалок. Предотвращенный вред окружающей среде составил порядка 50 млн рублей», — приводит пресс-служба слова Эдуарда Гусева. Также он отметил, что сегодня в Курганской области формируется региональная система обращения с твердыми коммунальными отходами: сформирована нормативно-правовая база, выбран региональный оператор.

— Для формирования эффективной системы обращения с отходами планируется создание полигона по захоронению ТКО, мощностью 200 тысяч тонн в год, автоматизированного мусоросортировочного комплекса на 277 тысяч тонн в год и сети мусороперегрузочных станций за счет внебюджетных источников, — отметил Эдуард Гусев.

Кроме того, было отмечено, что в области стабильно снижается объем вредных выбросов в атмосферу от стационарных источников, на сегодня он составляет около 2% по УрФО. В области имеются особо охраняемые природные территорий регионального значения: 21 государственный природный заказник, 99 памятников природы. В Красную книгу занесены 152 объекта животного и 204 — растительного мира.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин отметил, что такие совещания в рамках регионального часа будут проводиться для всех субъектов несколько раз в год. Их задача — выявление проблемных точек, а также принятие по ним совместных решений, обеспечивающих выполнение приоритетов экологической политики государства.

Фото пресс-службы Губернатора Курганской области