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До конца августа в Ноябрьске уберут больше двух десятков стихийных свалок
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До конца августа в Ноябрьске уберут больше двух десятков стихийных свалок 

Noyabrsk24.ru 1 августа 2018
Фото: Noyabrsk24.ru
По контракту подрядчику предстоит очистить территорию больше чем в 20 тысяч квадратных метров. Объем мусора, который необходимо вывезти, по примерным подсчетам составляет около шести тысяч «кубов».
«У нас увеличилось количество мест, которые мы называем несанкционированными свалками. Подрядчику, который выиграл конкурс, предстоит убрать 21 свалку. Еще 60 мы убрали самостоятельно, с привлечением организаций по договорам. На переработку и утилизацию передано больше 500 покрышек и 100 отработанных ртутных ламп», — рассказала журналистам начальник отдела экологии Светлана Крячева.
К уборке территорий экологи привлекают городские предприятия. Так, в планах убрать две свалки на улице Строителей. Волонтеры «Будущего Арктики» в этом году убирают территорию рядом с гаражным кооперативом «Ханто-1» и у ручья, который впадает в озеро. Больше тысячи кубов мусора уже собрали трудовые отряды. Специалисты отмечают, что с каждым годом ситуация в лесах рядом с городом только ухудшается.
Добавим, за нарушение правил благоустройства и выброс мусора в не предназначенных для этого местах предусмотрены штрафы. Для физических лиц от 1000 до 5000 тысяч, для должностных от 5000 до 40 000 и для юрлиц до 150 тысяч рублей.
«На сегодня составлено уже 65 протоколов. Основные нарушения — загрязнение земельных участков, несанкционированное размещение отходов и отсутствие договоров на вывоз. Основная масса нарушителей — должностные и юридические лица. На физлиц составлено десять протоколов», — пояснила Крячева.
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