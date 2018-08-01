Экологи обнаружили редкие растения в городском округе Клин Подмосковья

По данным ведомства, найдена популяция пухоноса альпийского, крайне редкого для Подмосковья. Растение характерно для болот тундровой зоны. Кроме того, экологи обнаружили хаммарбию болотную.