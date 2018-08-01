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Закрытые свалки обеспечат светом и теплом близлежащие районы
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Закрытые свалки обеспечат светом и теплом близлежащие районы 

РИА Новости 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
БАЛАШИХА (Московская область), 1 авг — РИА Новости. Закрытые свалки дадут свет и тепло близлежащим районам за счет сбора и переработки свалочного газа, как это уже делается на мусорном полигоне «Кучино», сообщил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.
"Мы видим развитие и применение технологий использования газа как сырья для полезной энергии, например, для обеспечения теплом и светом близлежащих районов. Именно такие целевые задачи мы должны для себя ставить. Такие технологии есть, и мы планируем их внедрять не только в Московской области, но и по всей России", — сказал Кобылкин на заседании межведомственного экспертного совета по общественному экологическому контролю обращения с отходами.
По его словам, Кучино является показательной площадкой и того, как не надо было обращаться с отходами и того, как надо правильно рекультивировать свалку.
Полигон «Кучино» был закрыт в июне 2017 года после обращения жителей, прозвучавшего в ходе прямой линии президента РФ. После этого для обеспечения пожарной безопасности на полигон завезли 380 тысяч кубометров чистого грунта для пересыпки. В дальнейшем начались работы по дегазации тела полигона: было пробурено 55 скважин, и в декабре был запущен первый высокотемпературный факел. В мае начался основной этап рекультивации полигона. Специалисты подрядной организации занимаются обустройством технологических дорог и проездов и установкой системы лучевого дренажа для сбора фильтрата. Сейчас откосы полигона накрываются шторами из геосинтетического материала, уже уложено около 60 тысяч квадратных метров материала. Полностью завершить рекультивацию полигона планируется в течение 1,5-2 лет, напомнили в пресс-службе.
Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
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