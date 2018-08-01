Закрытые свалки обеспечат светом и теплом близлежащие районы

"Мы видим развитие и применение технологий использования газа как сырья для полезной энергии, например, для обеспечения теплом и светом близлежащих районов. Именно такие целевые задачи мы должны для себя ставить. Такие технологии есть, и мы планируем их внедрять не только в Московской области, но и по всей России", — сказал Кобылкин на заседании межведомственного экспертного совета по общественному экологическому контролю обращения с отходами.

По его словам, Кучино является показательной площадкой и того, как не надо было обращаться с отходами и того, как надо правильно рекультивировать свалку.

Полигон «Кучино» был закрыт в июне 2017 года после обращения жителей, прозвучавшего в ходе прямой линии президента РФ. После этого для обеспечения пожарной безопасности на полигон завезли 380 тысяч кубометров чистого грунта для пересыпки. В дальнейшем начались работы по дегазации тела полигона: было пробурено 55 скважин, и в декабре был запущен первый высокотемпературный факел. В мае начался основной этап рекультивации полигона. Специалисты подрядной организации занимаются обустройством технологических дорог и проездов и установкой системы лучевого дренажа для сбора фильтрата. Сейчас откосы полигона накрываются шторами из геосинтетического материала, уже уложено около 60 тысяч квадратных метров материала. Полностью завершить рекультивацию полигона планируется в течение 1,5-2 лет, напомнили в пресс-службе.