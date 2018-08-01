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Жители Москвы узнают интересные факты о белых медведях
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Жители Москвы узнают интересные факты о белых медведях 

Управа Пресненского района города Москвы 1 августа 2018
Фото: На Пресне
Сотрудники Московского зоопарка проведут для горожан лекцию о белых медведях. Мероприятие состоится 2 августа.
Посетив беседу, жители столицы узнают, как повысить популяцию медведей в неволе и что нужно делать для их сохранения в дикой природе. Куратор лекции Мария Галещук — сотрудница зоопарка.
Вход свободный. Всех желающих ждут в 14:00 по адресу: улица Большая Грузинская, дом 1.
На официальном сайте зоопарка отметили, что медведи отлично ориентируются в любых природных условиях, даже среди воды и снега. Помимо этого, обитателю Арктики почти никто не сможет противостоять в силе. Наибольшую опасность для белых медведей представляют люди. Сейчас хищник находится на грани вымирания и занесен в Международную Красную книгу.
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