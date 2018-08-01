Жители Москвы узнают интересные факты о белых медведях

Сотрудники Московского зоопарка проведут для горожан лекцию о белых медведях. Мероприятие состоится 2 августа.

Посетив беседу, жители столицы узнают, как повысить популяцию медведей в неволе и что нужно делать для их сохранения в дикой природе. Куратор лекции Мария Галещук — сотрудница зоопарка.

Вход свободный. Всех желающих ждут в 14:00 по адресу: улица Большая Грузинская, дом 1.

На официальном сайте зоопарка отметили, что медведи отлично ориентируются в любых природных условиях, даже среди воды и снега. Помимо этого, обитателю Арктики почти никто не сможет противостоять в силе. Наибольшую опасность для белых медведей представляют люди. Сейчас хищник находится на грани вымирания и занесен в Международную Красную книгу.