Центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов построят в Приморье

На это уже выделили деньги.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами „РосРАО“ объявило конкурс с ограниченным участием на строительство регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае (ЗАТО Фокино, бухта Сысоева).

Максимальная цена контракта составляет около 590 млн рублей. Финансирование — из средств федерального бюджета.

Как уточняется в конкурсной документации, строить центр будут в рамках федеральной целевой программы „Промышленная утилизация вооружения и военной техники ядерного комплекса на 2011-2015 годы и на период до 2020 года“. Работы выполняются в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение ФАУ „Главгосэкспертиза России“ от 10.03.2016 №240-16/ГГЭ-10255/10.

В состав центра будут входить технологический корпус по переработке и кондиционированию отходов, хранилище кондиционированных отходов, пункт хранения очень низкоактивных отходов (ОНАО), установка очистки поверхностных сточных вод, канализационная насосная станция поверхностных сточных вод, загрязненных радионуклидами, здание установки улавливания.

Выполнить работы нужно до конца осени 2020 года.