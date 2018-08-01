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Жители Подмосковья «оформили» раздельный сбор мусора в синий и серый цвета
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Жители Подмосковья «оформили» раздельный сбор мусора в синий и серый цвета 

ТАСС 1 августа 2018
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Голосование за цвета оформления мусоровозов и контейнеров для отходов при переходе к раздельному сбору мусора завершилось на подмосковном портале взаимодействия с властью «Добродел». Большинство участников выбрали синий и серый цвета, сообщили в среду в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
"Большинство проголосовавших за единое оформление мусоровозов и контейнеров для раздельного сбора отходов (РСО) на региональном портале «Добродел» отдали предпочтение за синий и серый цвета. Теперь эти цвета станут стандартом для внедрения раздельного сбора отходов на всей территории Московской области", — сообщили в пресс— службе Минэкологии области.
В ведомстве добавили, что всего в голосовании приняли участие около 1200 человек.
Синий цвет будет использован для оформления контейнеров и мусоровозов, предназначенных для сбора и транспортировки бумаги, стекла, пластика, и металла. Эти материалы отправятся на переработку и производство новых товаров. Серый цвет будет использоваться для контейнеров и мусоровозов под «смешанные» отходы, которые предстоит обезвредить на полигоне или мусоросжигательном заводе. Минэкологии Подмосковья изначально использовало эту гамму цветов при анонсировании раздельного сбора отходов в регионе.
Московская область перейдет на раздельный сбор отходов с 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, напомнили в Минэкологии. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора будут заниматься региональные операторы, которые будут обслуживать семь кластеров. Первоначальную сортировку на сухие и смешанные отходы будут делать жители Подмосковья.
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