«Биосфера» МНПЗ признана лучшим инфраструктурным проектом на Eco Best Award

"Уникальный комплекс «Биосфера» повысил эффективность очистки сточных вод до 99,9%, позволил Московскому НПЗ перейти на практически замкнутый цикл водопотребления. Благодаря новому комплексу МНПЗ более чем в два с половиной раза сократил потребление речной воды и в три раза — объем сточных вод, снизив нагрузку на городские очистные сооружения", говорится в сообщении.

В основу комплекса «Биосфера» легли лучшие отечественные технологии. Запущенные в 2017 году биологические очистные сооружения стали одним из главных проектов Года экологии в России . Ранее проект был также отмечен «Зеленым сертификатом» общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» и международной экологической премией Ecoworld-2017.

Ввод установки в эксплуатацию стал важной частью программы экологической модернизации Московского НПЗ, которую с 2011 года ведет «Газпром нефть» с объемом инвестиций более 250 миллиардов рублей. Благодаря выполненным мероприятиям, завод уже на 50% снизил воздействие производства на окружающую среду. К 2020 году в рамках второго этапа модернизации воздействие на окружающую среду будет сокращено еще на 50%.