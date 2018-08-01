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«Биосфера» МНПЗ признана лучшим инфраструктурным проектом на Eco Best Award
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«Биосфера» МНПЗ признана лучшим инфраструктурным проектом на Eco Best Award 

РИА Новости 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Комплекс биологических очистных сооружений «Биосфера», установленный на Московском НПЗ "Газпром нефти", победил в номинации «Лучший инфраструктурный проект» независимой премии в области экологии, энерго— и ресурсосбережения Eco Best Award — 2018, сообщает пресс-служба компании.
"Уникальный комплекс «Биосфера» повысил эффективность очистки сточных вод до 99,9%, позволил Московскому НПЗ перейти на практически замкнутый цикл водопотребления. Благодаря новому комплексу МНПЗ более чем в два с половиной раза сократил потребление речной воды и в три раза — объем сточных вод, снизив нагрузку на городские очистные сооружения", говорится в сообщении.
В основу комплекса «Биосфера» легли лучшие отечественные технологии. Запущенные в 2017 году биологические очистные сооружения стали одним из главных проектов Года экологии в России. Ранее проект был также отмечен «Зеленым сертификатом» общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» и международной экологической премией Ecoworld-2017.
Ввод установки в эксплуатацию стал важной частью программы экологической модернизации Московского НПЗ, которую с 2011 года ведет «Газпром нефть» с объемом инвестиций более 250 миллиардов рублей. Благодаря выполненным мероприятиям, завод уже на 50% снизил воздействие производства на окружающую среду. К 2020 году в рамках второго этапа модернизации воздействие на окружающую среду будет сокращено еще на 50%.
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