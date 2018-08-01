«Заповедный десант» высадился в нацпарке «Столбы»

Данный проект реализуется на особо охраняемой природной территории третий год. «Заповедный десант» организован для решения проблем летней занятости подростков и благоустройства нацпарка. В этом году программа запущена при поддержке экологического фонда Сибирского федерального университета.

"На мой взгляд, крайне важно в Год волонтера привлекать школьников к благоустройству заповедника, сбору мусора, очистке скал, ведь наши дети — будущее нашего края. Я уверен, ребята, которые принимают участие в этих работах, никогда не будут мусорить или рисовать на скалах «здесь был Вася». Волонтерство изначально формирует правильные установки, поэтому мы с удовольствием поддержали этот проект заповедника", — рассказал координатор проекта, член правления экофонда СФУ Роман Лалетин.