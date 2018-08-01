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«Заповедный десант» высадился в нацпарке «Столбы»
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«Заповедный десант» высадился в нацпарке «Столбы» 

РИА Новости 1 августа 2018
Данный проект реализуется на особо охраняемой природной территории третий год. «Заповедный десант» организован для решения проблем летней занятости подростков и благоустройства нацпарка. В этом году программа запущена при поддержке экологического фонда Сибирского федерального университета.
"На мой взгляд, крайне важно в Год волонтера привлекать школьников к благоустройству заповедника, сбору мусора, очистке скал, ведь наши дети — будущее нашего края. Я уверен, ребята, которые принимают участие в этих работах, никогда не будут мусорить или рисовать на скалах «здесь был Вася». Волонтерство изначально формирует правильные установки, поэтому мы с удовольствием поддержали этот проект заповедника", — рассказал координатор проекта, член правления экофонда СФУ Роман Лалетин.
Заявки на участие в «Заповедном десанте» подали учащиеся школ Красноярска в возрасте от 14 до 17 лет. Они будут заниматься очисткой ливневого стока по Лалетинской дороге на «Столбы», уборкой травы на площадке возле часовни, сбором бытового мусора, очисткой информационных стендов в туристическом районе, помощью научным сотрудникам заповедника, маркировкой экологических троп и многим другим. Помимо этого школьники смогут принять участие в работе по очистке скал. Всего за летний сезон планируется провести три смены по десять дней каждая.
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