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Лес у Сулажгорского кирпичного завода залили в бетон
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Лес у Сулажгорского кирпичного завода залили в бетон 

Карельские вести 1 августа 2018
Фото: Карельские вести
Природоохранная прокуратура организовала проверку. Жители Петрозаводска рассказали редакции «ГТРК Карелия» о том, что лес неподалеку от Сулажгорского кирпичного завода оказался в каменной ловушке. Неизвестные тоннами сливают на зеленые насаждения бетон. В сюжете говорится о водоеме в глубине леса, куда, по словам местных жителей, сливают жидкие коммунальные и даже токсичные отходы. Сегодня на сайте прокуратуры появилось сообщение о том, что карельской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по фактам размещения в зеленой зоне Петрозаводска отходов в виде бетона и нефтепродуктов.
— Проверка будет проведена с привлечением органов контроля в сфере охраны окружающей среды и природопользования,
— говорится в сообщении надзорного органа.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве. По материалам: ptzgovorit.ru
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