Лес у Сулажгорского кирпичного завода залили в бетон

Природоохранная прокуратура организовала проверку. Жители Петрозаводска рассказали редакции «ГТРК Карелия » о том, что лес неподалеку от Сулажгорского кирпичного завода оказался в каменной ловушке. Неизвестные тоннами сливают на зеленые насаждения бетон. В сюжете говорится о водоеме в глубине леса, куда, по словам местных жителей, сливают жидкие коммунальные и даже токсичные отходы. Сегодня на сайте прокуратуры появилось сообщение о том, что карельской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по фактам размещения в зеленой зоне Петрозаводска отходов в виде бетона и нефтепродуктов.

— Проверка будет проведена с привлечением органов контроля в сфере охраны окружающей среды и природопользования,

— говорится в сообщении надзорного органа.