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Активисты возмущены: несанкционированные свалки в Дзержинском свозят в природные зоны
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Активисты возмущены: несанкционированные свалки в Дзержинском свозят в природные зоны 

Вести Подмосковья 2 августа 2018
Фото: yarreg.ru
Согласно информации ИА Regnum, в подмосковном городе Дзержинский выявлены несанкционированные свалки, которые свозят в природные зоны.
Подобное положение вещей было обнаружено активистами «Гражданского комитета России», где было обнаружено немало незаконных навалов мусора. В городе появилась тяжелая техника, которая начала собирать мусор и вывозить его. Но активисты узнали, что отходы увозят не на специализированные полигоны, а чуть подальше от людских глаз — в карьеры в пойме реки Москвы. Губернатор Московской области получил ряд жалоб и просьб взять ситуацию под личный контроль.
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