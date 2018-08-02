Активисты возмущены: несанкционированные свалки в Дзержинском свозят в природные зоны 

Согласно информации ИА Regnum, в подмосковном городе Дзержинский выявлены несанкционированные свалки, которые свозят в природные зоны.
Подобное положение вещей было обнаружено активистами «Гражданского комитета России», где было обнаружено немало незаконных навалов мусора. В городе появилась тяжелая техника, которая начала собирать мусор и вывозить его. Но активисты узнали, что отходы увозят не на специализированные полигоны, а чуть подальше от людских глаз — в карьеры в пойме реки Москвы. Губернатор Московской области получил ряд жалоб и просьб взять ситуацию под личный контроль.