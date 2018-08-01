Баки для раздельного сбора мусора в Подмосковье оформят в едином стиле

rightВедомство отмечает, что расцветку для баков выбрали пользователи портала «Добродел». Опрос завершился 31 июля, в нем приняли участие свыше 1,2 тысячи человек.

"Синий цвет активные жители посчитали наиболее подходящим для оформления контейнеров и мусоровозов, предназначенных для «сухих» отходов (бумага, стекло, пластик, металл)… Серый же выбрали для контейнеров и мусоровозов под «смешанные» отходы, которые будут вывезены на крупные комплексы для дальнейшей сортировки и обезвреживания", — говорится в релизе.