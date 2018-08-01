Рояль в кустах. Неожиданные находки ждали надымских газовиков на субботнике

Работники компании «Газпром добыча Надым» приняли участие в региональном субботнике «Чистый берег». Точкой высадки экологического десанта несколько лет подряд становится излюбленное место отдыха надымчан — небольшое безымянное озеро и прилегающая к нему полоса лесного массива.

Мусор, оставляемый нерадивыми отдыхающими, составляет малую долю от тех отходов, которые обнаруживают в ходе субботников. Для сбора и вывоза несанкционированных свалок из строительного и промышленного хлама задействуют тяжелую технику, — сообщает пресс-центр общества «Газпром добыча Надым». Общий вес «урожая» прошлого лета, собранный на береговой линии и поднятый со дна водоема группой дайверов-активистов, составил 36 тонн. Уборка территории, которую закрепили за газовиками в этом году, также дала результаты: кресла, столы, многочисленная кухонная утварь и даже рояль. Итоги нынешнего субботника — 18 тонн шин, автопокрышек, металлолома и другого бытового и строительного мусора.