Под Курганом насколько недель горит свалка с опасными отходами

Вблизи поселка Введенский, в пяти километрах от областного центра, уже несколько недель горит свалка мусора.

Была надежда, что прошедшие дожди погасят горящие отходы, но это помогло только частично. После неоднократных обращений и жалоб жителей на бездействие местных властей, мы с членами регионального отделения экологической организации «Зеленая лига» и молодежного движения «Весна» выехали на свалку. Это рядом с перекрестком трассы Иртыш и Введенским, недалеко от Центра КАМАЗ. Свалка находится в пределах Введенского сельского совета.

Со слов жителей свалку регулярно поджигают, с какой целью неясно. С одной стороны, местная власть старается уничтожить следы ввозимых опасных отходов, с другой стороны — местные бомжи отжигают провода для получения металла. Одно можно сказать точно, следы поджогов явно видны.

При посещении свалки — она действительно продолжала гореть. Клубы едкого дыма ветер уносил в сторону близлежащих поселков. Автомобили, в том числе грузовые, постоянно подъезжали и выгружали мусор и отходы, были и с не местными номерами.

Фото: Иван Камшилов © ИА «Уральский меридиан»

Горящая свалка никого не смущала, судя по горам обгоревших предметов свалка горела регулярно. Сразу было заметно, что свалкой никто не занимается, хотя из бюджета на это выделяются средства. Границы не опахиваются, что предусмотрено для предотвращения распространения огня. Про пересыпку слоев отходов грунтом или песком, говорить даже не приходится. Что самое неприятное, это большое количество медицинских отходов, в том числе шприцев, бутылочек из под лекарств, также канистр с остатками различных жидкостей, масел и красок, большое количество остатков аппаратуры, разных ламп.

Фото: Иван Камшилов © ИА «Уральский меридиан»

Вполне понятно, что размещение отходы такой степени опасности категорически запрещено. Тем более, что рядом находятся населенные пункты Введенского сельсовета — Логоушка и Сычево , с психоневрологическим диспансером. Да и домов села Введенского рядом на другой стороне трассы Иртыш.

Нужно сказать, что свалка организована не так давно. Именно «Центр общественного контроля» и я лично добивались открытия новой свалки. Старая находилась в центре села, также постоянно горела и была переполнена. Глава сельской Администрации Вячеслав Кузин обязан заниматься и решать данные вопросы, для этого имеются все возможности, в том числе и финансовые, имеется и МУП «Введенское» с необходимым штатом и техникой. Но, на Главу заведено уголовное дело за махинации с земельными участками, обвинение ему требует 8 лет тюрьмы и штрафа в сумме 5 млн руб. Так что, Главе не до свалки, да и адвокаты требуют немалых денег. А тут какая-то свалка. Кажется, есть и председатель сельской Думы Елена Никитина , как раз сотрудница психоневрологического интерната, куда доносится дым и гарь со свалки. Но и ей никакого дела нет. Она зарегистрировалась кандидатом в депутаты сельской Думы от партии «Единая Россия» и занимается предвыборной компанией.

Все нарушения нами были зафиксированы. Обращение от «Центра общественного контроля» с просьбой принять срочные меры с приложенной фотофиксацией ситуации на свалке, направлено в прокуратуру Кетовского района. Очень надеемся, что меры будут приняты и Главе села придется отвлечься от уголовного судебного процесса. Члены молодежного движения «Весна» решили обратиться за помощью к председателю Курганской областной Думы Дмитрию Фролову , который сам проживает в селе Введенском.

Фото превью: Иван Камшилов © ИА «Уральский меридиан»