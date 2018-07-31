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Общественники разработают «зеленые стандарты» для компаний Дальнего Востока
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Общественники разработают «зеленые стандарты» для компаний Дальнего Востока 

ТАСС 31 июля 2018
МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Николай Сытарь/. Общественная организация «Российское экологическое общество» разработает экологические стандарты для компаний, которые работают в особых экономических зонах Дальнего Востока — территориях опережающего развития (ТОР) и свободном порту Владивосток (СПВ). Об этом во вторник корреспонденту ТАСС рассказал председатель организации Рашид Исмаилов.
"Мы совместно с Минвостокразвития России прорабатываем «зеленые стандарты» для компаний, работающих в особых экономических зонах Дальнего Востока — ТОР и СПВ. Это повышенные экологические требования, которые будут применяться в проектировании, строительстве и эксплуатации зданий. Также планируется расширить данные требования на хозяйственную деятельность организаций. Мы пропишем установочные требования по охране окружающей среды, экологической безопасности, энергоэффективности, ресурсососбережению и управлению отходами", — сказал Исмаилов.
Он отметил, что еще одним новым требованием станет экологическая открытость компаний.
"Речь идет о том, чтобы все информация, которая касается экологических аспектов деятельности компаний, была доступна для всех заинтересованных лиц", — пояснил председатель «Российского экологического общества» и добавил, что концепцию зеленых стандартов для Дальнего Востока планируют представить до конца 2018 года.
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