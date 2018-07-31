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Сроки государственной экологической экспертизы могут сократить до двух месяцев
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Сроки государственной экологической экспертизы могут сократить до двух месяцев 

Парламентская газета 31 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Срок проведения государственной экологической экспертизы предложено сократить с трёх до двух месяцев. Соответствующий законопроект внесён 31 июля Правительством в Госдуму (есть в распоряжении «Парламентской газеты»).
«Законопроектом вносится изменение в статью 14 Федерального закона «Об экологической экспертизе», которым предусмотрено сокращение срока проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) по всем объектам с 3 до 2 месяцев с сохранением возможности его продления по заявлению заказчика», — говорится в пояснении к проекту.
Законопроект также предусматривает внесение в законодательство переходных положений, по которым требования о проведении ГЭЭ не применяются к проектной документации объектов I категории, если они введены в эксплуатацию или получили разрешение на строительство до 1 января. Кроме того, требования о проведении ГЭЭ к таким объектам не применяются, если подготовка их документации предусмотрена утверждённым до 1 января 2019 года проектом разработки месторождений полезных ископаемых.
Оценка экологического соответствия таких объектов будет проводиться при проведении экспертизы проектной документации в соответствии с законодательством о градостроении.
Кроме того, законопроект уточняет объекты экологической экспертизы в сфере добычи нефти и газа. Также предлагается упростить процедуру экспертизы по проектам нефте— и газодобычи, исключив из объектов ЕГЭ отдельную проектную документацию буровых скважин.
Документ, разработанный Минприроды, предусматривает внесение изменений в Федеральный закон «Об экологической экспертизе» 1995 года и в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон „Об охране окружающей среды“ 2014 года.
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