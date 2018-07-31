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Костромское море шокировало составом воды
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Костромское море шокировало составом воды 

Kostroma.Today 31 июля 2018
Фото: Kostroma.Today
Костромское море признали грязной лужей, узнал KOSTROMA.TODAY. Минприроды назвал воду в Горьковском водохранилище загрязненной.
Министерство проводило видеоконференцию с регионами.
Как пишет «Народная газета», причина тому — несоответствие сбрасываемых вод нормативам. Из-за этого в воду попадает целая таблица Менделеева — нефтепродукты, тяжелые металлы и соединения азотной группы.
Еще одна проблема — бытовые отходы, а именно — стихийные свалки.
Во время видеоконференции Министерство поручило руководству региона комплексно обследовать акватории Волги и ее берегов, а также ликвидировать загрязнения сточными водами.
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