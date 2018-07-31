Костромское море шокировало составом воды

Костромское море признали грязной лужей, узнал KOSTROMA.TODAY. Минприроды назвал воду в Горьковском водохранилище загрязненной.

Министерство проводило видеоконференцию с регионами.

Как пишет «Народная газета», причина тому — несоответствие сбрасываемых вод нормативам. Из-за этого в воду попадает целая таблица Менделеева — нефтепродукты, тяжелые металлы и соединения азотной группы.

Еще одна проблема — бытовые отходы, а именно — стихийные свалки.

Во время видеоконференции Министерство поручило руководству региона комплексно обследовать акватории Волги и ее берегов, а также ликвидировать загрязнения сточными водами.