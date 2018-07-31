Президент подписал закон об изменении контроля за выбросами загрязняющих веществ

Новый закон направлен на совершенствование имеющихся систем автоматического контроля за сбросами и выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду. Об этом сообщило Агентство городских новостей Москва.

Ранее закон рассматривался депутатами Госдумы и был принят в третьем чтении. По новому закону теперь правительство России определяет требования к автоматизированным средствам оценки показателей выбросов загрязняющих веществ на производствах и для общего экологического мониторинга.

Так же правительство России получило право определять на объектах I категории видов оборудования, выбросы с которых подлежат автоматическому контролю. Так же правительство теперь определяет правила по использованию средств автоматического контроля.

Из пояснительной записки к документу так же следует, что закон обязывает предоставлять сведения о показателях выбросов и сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, негативно влияющих на окружающую среду. Ранее эту информацию направляли в фонд данных экологического мониторинга.