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Президент подписал закон об изменении контроля за выбросами загрязняющих веществ
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Президент подписал закон об изменении контроля за выбросами загрязняющих веществ 

Старое Крюково 31 июля 2018
Фото: Старое Крюково
Новый закон направлен на совершенствование имеющихся систем автоматического контроля за сбросами и выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду. Об этом сообщило Агентство городских новостей Москва.
Ранее закон рассматривался депутатами Госдумы и был принят в третьем чтении. По новому закону теперь правительство России определяет требования к автоматизированным средствам оценки показателей выбросов загрязняющих веществ на производствах и для общего экологического мониторинга.
Так же правительство России получило право определять на объектах I категории видов оборудования, выбросы с которых подлежат автоматическому контролю. Так же правительство теперь определяет правила по использованию средств автоматического контроля.
Из пояснительной записки к документу так же следует, что закон обязывает предоставлять сведения о показателях выбросов и сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, негативно влияющих на окружающую среду. Ранее эту информацию направляли в фонд данных экологического мониторинга.
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