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В Вязниковском районе чиновников по суду обязали убрать свалки мусора
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В Вязниковском районе чиновников по суду обязали убрать свалки мусора 

АиФ Владимир 31 июля 2018
Фото: АиФ Владимир
Суд обязал чиновников поселков Никологоры и Октябрьское Вязниковского района ликвидировать несанкционированные свалки. Решение опубликовано на сайте Владимирского областного суда.
Горы мусора обнаружили на участке в районе улицы Советской поселка Никологоры. Здесь было свалено порядка 20 куб.м. отходов. А за улицей Центральной поселка Лукново на протяжении 200 метров были свалены пакеты с отходами, ветки и крупногабаритный мусор.
Как сообщили в суде, административные иски чиновники не оспаривали. У них есть месяц на то, чтобы привести территории в порядок.
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