Сохранение экосистемы Байкала обсудят на экологическом форуме в Иркутске в сентябре

МОСКВА , 31 июля. / ТАСС /. Сохранение уникальной экосистемы озера Байкал, внедрение передовых решений по водоочистке и природоохранным технологиям и развитие санаторно-курортного комплекса планируют обсудить в сентябре на II Международном Байкальском экологическом водном форуме, который пройдет в Иркутске . Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Минприроды России , при поддержке которого состоится мероприятие.

Эксперты рассмотрят международный опыт и законодательные практики в охране водных ресурсов, а также обсудят вопросы формирования экологической культуры и образования.

Двухдневная программа форума будет включать в себя деловую часть, в которой примут участие более 100 российских и зарубежных экспертов из числа представителей власти, научных и общественных организаций, международных природоохранных организаций и бизнес-сообщества.

Помимо этого, на площадке мероприятия будут представлены проекты победителей международного технологического конкурса «Байкал — источник жизни» и образовательного конкурса в рамках программы «Эко-поколение» (Экология. Культура. Образование). Основная задача конкурса «Байкал — источник жизни» — выявление практически реализуемых проектов в таких областях, как технологии очистки сточных вод, сбор и переработка мусора и других.

Байкальский экологический водный форум пройдет в Иркутске 20 и 21 сентября. В 2017 году в дискуссиях приняли участие более 800 российских и зарубежных экспертов из 23 стран мира.

Озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия в 1996 г., является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. При этом особую ценность представляет собой не только сам водоем, но и его естественное окружение: леса и болота, богатая фауна и флора, необычные формы рельефа.