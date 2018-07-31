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Сохранение экосистемы Байкала обсудят на экологическом форуме в Иркутске в сентябре
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Сохранение экосистемы Байкала обсудят на экологическом форуме в Иркутске в сентябре 

ТАСС 31 июля 2018
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сохранение уникальной экосистемы озера Байкал, внедрение передовых решений по водоочистке и природоохранным технологиям и развитие санаторно-курортного комплекса планируют обсудить в сентябре на II Международном Байкальском экологическом водном форуме, который пройдет в Иркутске. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Минприроды России, при поддержке которого состоится мероприятие.
Эксперты рассмотрят международный опыт и законодательные практики в охране водных ресурсов, а также обсудят вопросы формирования экологической культуры и образования.
Двухдневная программа форума будет включать в себя деловую часть, в которой примут участие более 100 российских и зарубежных экспертов из числа представителей власти, научных и общественных организаций, международных природоохранных организаций и бизнес-сообщества.
Помимо этого, на площадке мероприятия будут представлены проекты победителей международного технологического конкурса «Байкал — источник жизни» и образовательного конкурса в рамках программы «Эко-поколение» (Экология. Культура. Образование). Основная задача конкурса «Байкал — источник жизни» — выявление практически реализуемых проектов в таких областях, как технологии очистки сточных вод, сбор и переработка мусора и других.
Байкальский экологический водный форум пройдет в Иркутске 20 и 21 сентября. В 2017 году в дискуссиях приняли участие более 800 российских и зарубежных экспертов из 23 стран мира.
Озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия в 1996 г., является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. При этом особую ценность представляет собой не только сам водоем, но и его естественное окружение: леса и болота, богатая фауна и флора, необычные формы рельефа.
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