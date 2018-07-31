«Одноклассники» позволят пользователям узнать экослед

Социальная сеть «Одноклассники» и Всемирный фонд дикой природы (WWF) запускают совместный тест, который позволит пользователям социальной сети узнать свой экологический след, то есть влияние, которое они оказывают на планету. Об этом сообщает пресс-служба «Одноклассников».

С помощью теста пользователи социальной сети узнают, как можно снизить свой экологический след и сохранить благоприятную окружающую среду.

Отмечается, что тест будет запущен в День экологического долга,1 августа, в день, когда человечество исчерпало все ресурсы, которые планета Земля способна восстановить за один год.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» запустили режим «живого» комментирования трансляций в мобильном приложении OK Live.