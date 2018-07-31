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«Одноклассники» позволят пользователям узнать экослед
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Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав

«Одноклассники» позволят пользователям узнать экослед 

RT на русском 1 час назад
Фото: ok.ru
Социальная сеть «Одноклассники» и Всемирный фонд дикой природы (WWF) запускают совместный тест, который позволит пользователям социальной сети узнать свой экологический след, то есть влияние, которое они оказывают на планету. Об этом сообщает пресс-служба «Одноклассников».
С помощью теста пользователи социальной сети узнают, как можно снизить свой экологический след и сохранить благоприятную окружающую среду.
Отмечается, что тест будет запущен в День экологического долга,1 августа, в день, когда человечество исчерпало все ресурсы, которые планета Земля способна восстановить за один год.
Ранее сообщалось, что «Одноклассники» запустили режим «живого» комментирования трансляций в мобильном приложении OK Live.
RT на русском: последние новости
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