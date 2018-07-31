Ещё
Пермяков приглашают принять участие в конкурсе «Моя природная территория»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пермяков приглашают принять участие в конкурсе «Моя природная территория» 

АиФ Пермь 31 июля 2018
Фото: АиФ Пермь
Он проводится с 16 апреля по 10 октября.
Пермь является одним из лидирующих городов в России по площади особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Уникальный облик нашему городу придают городские леса и долины малых рек. По замыслу организаторов, для того, чтобы сохранить природное достояние города, жители могут взять шефство над ООПТ.
Так, любой городской коллектив или инициативная группа пермяков может стать частью шефского движения «Моя природная территория». Для этого нужно определить природную территорию вашей заботы, выбрать направление работы (уборка и благоустройство, исследование, работа по формированию экологической культуры посетителей и т.п.)
На данный момент к участию в конкурсе заявились восемь команд. Они взяли шефство над такими территориями, как: Черняевский лес, Мотовилихинский пруд, Егошихинское кладбище, парк им. Горького, Утиное болото, Липовая гора, часть лесного массива микрорайона Железнодорожный и часть долины реки Малая Язовая.
Подведение итогов конкурса и награждение участников состоится в октябре.
Более подробно о конкурсе и его героях можно узнать в группе.
Конкурс проводит пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры» при поддержке Пермской городской Думы, администрации города Перми и Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
АиФ Пермь: последние новости
Азотчики за год направили охрану окружающей среды почти 92 млн рублей Какие квоты на отстрел зверей в Коми? В Перми пропала девушка из Губахи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США70
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком51
На «Нашествии» произошла трагедия164
Петросян: гора с плеч свалилась87
Путин сорвал наступление на Донбасс771
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
00:55
«Люди видели, будто что-то летело»
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение