Пермяков приглашают принять участие в конкурсе «Моя природная территория»

Он проводится с 16 апреля по 10 октября.

Пермь является одним из лидирующих городов в России по площади особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Уникальный облик нашему городу придают городские леса и долины малых рек. По замыслу организаторов, для того, чтобы сохранить природное достояние города, жители могут взять шефство над ООПТ.

Так, любой городской коллектив или инициативная группа пермяков может стать частью шефского движения «Моя природная территория». Для этого нужно определить природную территорию вашей заботы, выбрать направление работы (уборка и благоустройство, исследование, работа по формированию экологической культуры посетителей и т.п.)

На данный момент к участию в конкурсе заявились восемь команд. Они взяли шефство над такими территориями, как: Черняевский лес, Мотовилихинский пруд, Егошихинское кладбище, парк им. Горького, Утиное болото, Липовая гора, часть лесного массива микрорайона Железнодорожный и часть долины реки Малая Язовая.

Подведение итогов конкурса и награждение участников состоится в октябре.

Более подробно о конкурсе и его героях можно узнать в группе.