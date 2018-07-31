Отходы наступают. Почему в Ростовской области зреют мусорные бунты

Проблема уборки и переработки отходов стоит в Донском крае очень остро. Поэтому новость о том, что в Ростовской области до конца 2019 года построят восемь мусороперерабатывающих комплексов общей стоимостью 7,6 млрд рублей, можно было бы считать хорошей.

Однако мусорозаводы не приводят в восторг жителей населённых пунктов, в непосредственной близости от которых они будут размещаться.

Нет веры

Так в конце июля взбунтовались жители хутора Павловка, что под Азовом . Несколько недель назад они узнали, что буквально в полукилометре от жилых домов появится мусороперерабатывающий комплекс (по нынешним санитарным нормам 500 метров — допустимое расстояние для такого объекта).

По словам директора фирмы «Экоград-Н» Людмилы Картушиной, здесь будет построен сортировочный комплекс, а те отходы, которые не пригодятся и не попадут в переработку, захоронят на полигоне, расположенном рядом с комплексом. Переработка мусора — это цивилизованный и экологичный способ борьбы с отходами, уверены в компании.

Выяснилось, что жителей Павловки с этим проектом знакомили ещё в 2014 году на общественных слушаниях, и люди тогда поддержали строительство завода. Однако они сами про эти слушания почему-то не помнят, и в минувшие выходные в центре Азова на Петровском бульваре люди собрались для сбора подписей против строительства. Инициативу поддержали более двух тысяч человек.

«Мы заинтересованы в том, чтобы закрылась наша выработавшая все возможные ресурсы городская свалка. Но мы не верим в то, что проект МЭОК не станет очередной свалкой. Не верим, что были проведены грамотные исследования, учтены все особенности почвы, роза ветров. Ведь здесь, в пойме Дона, близко подходит грунтовая вода, а значит риск стекания нечистот огромный, — объясняет позицию жителей хутора местная активистка Инна Григорьева. — И нам не понятно, почему необходима такая близость к посёлкам и городу».

Участники акции потребовали от властей «запретить размещение строительства любых объектов обращения с отходами вблизи населённых пунктов Азовского района Ростовской области и заливной поймы реки Дон , её притоков и рукавов (на расстоянии меньшем, чем пять километров)».

Люди не верят ни бизнесу, ни власти, а потому попросили также провести тщательную проверку достоверности всей документации касательно «планируемого строительства объ­ектов Новочеркасского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса вблизи х. Павловка Азовского района Ростов­ской области».

За наш счёт

Впрочем, что говорить о районах, если похожая ситуация складывается и в донской столице.

Жительницы Левенцовки жалуются на невыносимый запах с огромной ростовской свалки. Мусорный террикон за последние несколько лет стал таким высоким, что его видно из окон всех близлежащих домов. При этом здесь также пла­нируют построить мусороперерабатывающий завод, но люди недовольны, считая, что и свалку, и само предприятие надо переносить и строить в другом месте.

Пикантность ситуации добавляет тот факт, что платить за эти безусловно нужные мусороперерабатывающие комплексы жильцы будут из своего кармана. По расчёту региональной службы по тарифам (РСТ) к 2020 году тарифы на мусор могут вырасти в 2-3 раза.

Причиной роста станет, в том числе, начало работы муниципальных отходоперерабатывающих комплексов. Дело в том, что заводы строят частные инвесторы, которым нужно будет возместить затраты. Кроме того, по новому федеральному закону за негативное воздействие на окружающую среду (за захоронение мусора) будут платить не только юрлица, но и простые граждане. Сумму включат в коммунальный тариф.

Наступить на грабли

А вот мнение помощника секретаря Общественной палаты России , ростовского эколога Александра Водяника:

«Почему чиновники не хотят учиться на чужих ошибках? В Подмосковье , в Химках , до сих пор до предела накалена ситуация вокруг мусорной свалки и предполагаемого строительства мусороперерабатывающего завода, идут экологические протесты. Казалось бы, уже есть перед глазами негативный пример.

Хочу спросить донских чиновников: «Что вы будете делать, когда на митинги и акции выйдут сотни и тысячи людей? Или вы планируете от них нормами СанПиНа закрыться?». Перерабатывать мусор нужно, и строительство комплексов — это правильное решение, однако власть должна слышать людей, которые живут рядом со свалками, и учитывать их мнение».