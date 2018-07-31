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В Центральносибирском заповеднике обновили экотропу
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В Центральносибирском заповеднике обновили экотропу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники отдела экологического просвещения и туризма заповедника "Центральносибирский" обновили экологическую тропу "Прикоснись к природе", которая расположена в центральной усадьбе природной территории, сообщается на портале "Заповедная Россия".
Нововведением на экологической тропе стала тактильная станция, или "Тропинка ощущений". Каждый желающий, разувшись, может пройтись по хвое, шишкам, листьям, гальке и песку. Тактильные ощущения, по мнению сотрудников заповедника, помогают усилить восприятие природы у посетителей экотропы.
Еще одним элементом маршрута стал круг "Цепи питания", с помощью которого гости заповедника смогут узнать, как в природе устроена пищевая цепочка, иными словами — кто кого ест в природе для получения питательных веществ и энергии, поддерживающих жизнедеятельность.
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