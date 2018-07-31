Ещё
Обсуждается возможность строительства ЦБК под Череповцом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обсуждается возможность строительства ЦБК под Череповцом 

ИнформУпак 31 июля 2018
Ранее решение о строительстве завода рядом с Рыбинским водохранилищем вызвало негативную реакцию среди населения, в том числе, соседних регионов. Экологи были категорически против, по их мнению, новый ЦБК мог значительно повлиять на экологию местности.
Со второго августа текущего года любой желающий сможет получить информационные материалы о будущем предприятии, а также выразить свое мнение, внести предложения и замечания в письменном виде.
По предварительным расчетам, завод сможет выпускать 1 330 тыс. тонн воздушно-сухой целлюлозы в год. Также в план входит организация полигона для хранения отходов. В реализацию проекта будет инвестировано более двух млрд евро.
ИнформУпак: последние новости
АЦБК - генеральный партнер акции «День экологического долга» в России в 2018 году Кампанию против пластика запустил Greenpeace в Канаде «Казаньоргсинтез» запустил новую линию по упаковке выпускаемого ПНД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США70
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком51
На «Нашествии» произошла трагедия164
Петросян: гора с плеч свалилась87
Путин сорвал наступление на Донбасс771
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
00:55
«Люди видели, будто что-то летело»
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение