Обсуждается возможность строительства ЦБК под Череповцом

Ранее решение о строительстве завода рядом с Рыбинским водохранилищем вызвало негативную реакцию среди населения, в том числе, соседних регионов. Экологи были категорически против, по их мнению, новый ЦБК мог значительно повлиять на экологию местности.

Со второго августа текущего года любой желающий сможет получить информационные материалы о будущем предприятии, а также выразить свое мнение, внести предложения и замечания в письменном виде.

По предварительным расчетам, завод сможет выпускать 1 330 тыс. тонн воздушно-сухой целлюлозы в год. Также в план входит организация полигона для хранения отходов. В реализацию проекта будет инвестировано более двух млрд евро.