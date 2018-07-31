В Волгоградской области выбрали оператора, который займется отходами

ООО «Управление отходами — Волгоград» стало победителем конкурса, в котором выбирали регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Как сообщает пресс-служба облкомитета ЖКХ и ТЭК, заявка организации конкурсная комиссия признала соответствующей всем требованиям. К своим обязанностям она приступит не позднее 1 января 2019 года.