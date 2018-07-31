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В Волгоградской области выбрали оператора, который займется отходами
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В Волгоградской области выбрали оператора, который займется отходами 

АиФ Волгоград 31 июля 2018
ООО «Управление отходами — Волгоград» стало победителем конкурса, в котором выбирали регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Как сообщает пресс-служба облкомитета ЖКХ и ТЭК, заявка организации конкурсная комиссия признала соответствующей всем требованиям. К своим обязанностям она приступит не позднее 1 января 2019 года.
«Регоператор обеспечит полный цикл обращения с отходами, начиная от первичного сбора в каждом населенном пункте региона и заканчивая транспортировкой и утилизацией на лицензированном полигоне», — заявили в пресс-службе. В платежках волгоградцев появится новая графа. Скоро обращение с ТКО станет коммунальной услугой. ООО «Управление отходами — Волгоград» связана с работающими в сфере ЖКХ в Волгоградской области концессиями.
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