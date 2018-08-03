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В Подмосковье возбудили административное дело из-за нелегальной свалки
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В Подмосковье возбудили административное дело из-за нелегальной свалки 

РИА Новости 3 августа 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Инспекторы эконадзора возбудили административное дело по факту организации нелегальной свалки строительных и бытовых отходов вблизи села Петрово-Дальнее городского округа Красногорск в Подмосковье, сообщает региональное министерство экологии.
По данным ведомства, штраф за такое правонарушение может составить от 100 до 250 тысяч рублей, либо деятельность предприятия-виновника будет приостановлена. Свалка была организована на территории совхоза «Ленинский Луч», о чем сообщили местные жители.
"Выездная проверка показала, что земельный участок, на котором складируются отходы, арендован ООО Ломбард «Гражданское доверие». На земельном участке расположен ангар, установка для дробления отходов, работает тяжелая техника. Инспекторы эконадзора установили, что отходы складируются с нарушениями: на открытом грунте, без навеса, защищающего от осадков, без обустройства ливнестоков. В строительном мусоре имеются вкрапления коммунальных отходов", — говорится в сообщении.
Министерство отмечает, что в ближайшее время специалисты ведомства вторично обследуют земельный участок, а также возьмут образцы отходов для лабораторного анализа. По результатам исследований будет рассчитан ущерб, нанесенный почвам, сумму которого предъявят вместе с административным штрафом виновникам организации свалки.
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