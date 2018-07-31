В Орске в 4 раза превышен ПДК по сероводороду

Орске экологи выявили четырехкратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.

Жители Орска несколько дней подряд жаловались на неприятный запах. В среду, 25 июля, сообщения в областную Экологическую службу о запахе тухлых яиц поступали от жильцов домов по адресам: Машиностроителей, 20, ул. Стасова, 8, ул. Машиностроителей, 6, ул. Подольская, 31, ул. Строителей, 2, а в четверг — пр. Мира,1, ул. Краматорская, 4а, ул. Васнецова, 16, пр. Мира, 7.