В Орске в 4 раза превышен ПДК по сероводороду 

В Орске экологи выявили четырехкратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.
Жители Орска несколько дней подряд жаловались на неприятный запах. В среду, 25 июля, сообщения в областную Экологическую службу о запахе тухлых яиц поступали от жильцов домов по адресам: Машиностроителей, 20, ул. Стасова, 8, ул. Машиностроителей, 6, ул. Подольская, 31, ул. Строителей, 2, а в четверг — пр. Мира,1, ул. Краматорская, 4а, ул. Васнецова, 16, пр. Мира, 7.
Специалисты Орской спецлаборатории взяли пробы воздуха и зафиксировали превышение ПДК сероводорода: на Машиностроителей, 6 превышение составило 3,7 раза, на Подольской, 31 — 3,6 раза, на Строителей, 2 — 1,9 раза, на Краматорской, 2Б — в 2,7 раза, на ул. Строителей, 20 — в четыре раза, сообщает РИА56.
Региональное управление Росприроднадзора и министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений области, ГУ МЧС региона выясняют причины загрязнения атмосферы.