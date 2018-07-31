Собянин оценил готовность москвичей к раздельному сбору мусора

"Это как плавание. Невозможно научиться, стоя на берегу, нужно окунуться в воду", — сказал Собянин, рассказывая о формировании у россиян культуры обращения с мусором.

Градоначальник также отметил, что «в большинстве своем» жители Москвы пока не готовы к тому, чтобы заниматься раздельным сбором мусора.