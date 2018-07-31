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Собянин оценил готовность москвичей к раздельному сбору мусора
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Собянин оценил готовность москвичей к раздельному сбору мусора 

Газета.Ru 31 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что процесс формирования новой культуры обращения с мусором похож на плавание. Слова московского мэра передает РИА «Новости».
"Это как плавание. Невозможно научиться, стоя на берегу, нужно окунуться в воду", — сказал Собянин, рассказывая о формировании у россиян культуры обращения с мусором.
Градоначальник также отметил, что «в большинстве своем» жители Москвы пока не готовы к тому, чтобы заниматься раздельным сбором мусора.
Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в ходе заседания совета по общественному экологическому контролю заявил, что сотрудниками министерства была выявлена 191 незаконная мусорная свалка в границах российских городов.
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