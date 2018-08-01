Минприроды к 2019 году получит детальную информацию об объемах оборота мусора в РФ

МОСКВА , 1 августа. / ТАСС /. Детальная информация об объемах оборота мусора в России появится в 2019 году, когда в стране заработает новая система по обращению с отходами. Об этом ТАСС в среду сообщила пресс-служба Минприроды

31 июля на официальном сайте Счетной палаты появилась информация о том, что Росприроднадзор занижает показатели реальных объемов образования твердых коммунальных отходов в регионах. Росприроднадзору известно о 3,4 млн тонн таких отходов, однако это в 10 раз меньше объема, данными о котором располагают контрольно-счетные органы только 36 регионов, отмечалось в сообщении Счетной палаты.

"Полная информация по обороту мусора в России появится в 2019 году, когда заработает новая система по обращению с отходами. Мы будем получать данные из регионов по объему оборота отходов. Минприроды обязало регионы проработать территориальные схемы, где будут данные о каждом операторе по переработке отходов. Также министерство введет систему по учету объектов экологического вреда", — сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды, отметив, что запросов от Счетной палаты в министерство не поступало.

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» был принят в декабре 2014 года. Согласно закону, все регионы России не позднее 1 января 2019 года должны перейти на новую систему обращения с отходами, центральным звеном которой станет введение нового института региональных операторов.