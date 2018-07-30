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В реки около Мытищ выпустят 80 тысяч мальков
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В реки около Мытищ выпустят 80 тысяч мальков 

РИАМО 30 июля 2018
Фото: РИАМО
В Подмосковье планируют выпустить 80 тысяч мальков в реки около города Мытищи в целях реабилитации водоемов, сообщается на сайте RosTender.info.
«Минэкологии Московской области планирует провести экологическую реабилитацию рек Яузы, Борисовки и Сукромки в районе города Мытищи. Из бюджета области и города Мытищи на эти цели выделено 347 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Тендер по выбору подрядчика для проведения работ объявил комитет по конкурентной политике Московской области. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 августа, 16 августа будут подведены его итоги и выбран победитель.
«Цель — восстановление экосистем водных объектов до естественного уровня и безопасного для человека и окружающей среды состояния», — отмечается в материалах тендера.
Согласно техническому заданию, до 1 декабря 2019 года реки в районе Мытищ предстоит очистить от донных отложений, которые затем будут обезвоживать на установках «Бельмер-каскад S» и вывозить на полигоны для отходов. Часть участков по берегам укрепят песком, а часть — камнями, геотекстилем и дерном.
В водоемы выпустят около 80 тысяч молоди рыбы — для восполнения ущерба рыбным запасам. Кроме того, подрядчик должен будет следить за состоянием рек в период проведения работ. Как ожидается, за это время оно должно улучшиться — степень загрязнения вод изменится с класса «4г» («очень грязная») до 3б («очень загрязненная»).
Реабилитация рек проводится в рамках государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы.
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