Путин включил Бурматова в Комиссию по развитию ТЭК

Развитие топливно-энергетического комплекса должно сопровождаться мерами по охране окружающей среды, считает глава Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов

Депутат вошёл в состав Комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, где соответствующие вопросы обсуждаются на единой площадке, вместе с ещё четырьмя новыми участниками.

«Тематика развития топливно-энергетического комплекса неотделима от тематики охраны окружающей среды, сохранения экологии и так далее. Эти вопросы должны рассматриваться взаимоувязанными, и само название комиссии, и её состав, где присутствуют вице-премьер, курирующий вопросы экологии, и министр природы, диктуют такой подход», — сказал Бурматов « Парламентской газете ».

По его мнению, в комиссии будут рассматриваться смежные вопросы, но более конкретно можно будет говорить, когда определят дату и повестку заседания, которую формирует её председатель — президент Владимир Путин

Комиссия при президенте по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности была учреждена в 2012 году. Её последнее заседание состоялось 27 октября 2015 года. На нём обсуждали вопросы развития нефтяной, газовой и угольной отраслей.