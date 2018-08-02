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Путин включил Бурматова в Комиссию по развитию ТЭК
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Путин включил Бурматова в Комиссию по развитию ТЭК 

Парламентская газета 2 августа 2018
Фото: Парламентская газета
Развитие топливно-энергетического комплекса должно сопровождаться мерами по охране окружающей среды, считает глава Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
Депутат вошёл в состав Комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, где соответствующие вопросы обсуждаются на единой площадке, вместе с ещё четырьмя новыми участниками.
«Тематика развития топливно-энергетического комплекса неотделима от тематики охраны окружающей среды, сохранения экологии и так далее. Эти вопросы должны рассматриваться взаимоувязанными, и само название комиссии, и её состав, где присутствуют вице-премьер, курирующий вопросы экологии, и министр природы, диктуют такой подход», — сказал Бурматов «Парламентской газете».
По его мнению, в комиссии будут рассматриваться смежные вопросы, но более конкретно можно будет говорить, когда определят дату и повестку заседания, которую формирует её председатель — президент Владимир Путин.
Глава государства сам назначает членов комиссии. Указом от 30 июля 2018 года он включил в её состав заместителей председателя Правительства Алексея Гордеева и Дмитрия Козака, министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова и генерального директора «Россетей» Павла Ливинского.
Комиссия при президенте по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности была учреждена в 2012 году. Её последнее заседание состоялось 27 октября 2015 года. На нём обсуждали вопросы развития нефтяной, газовой и угольной отраслей.
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