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«Экомобиль» определил предполагаемый источник загрязнения воздуха в Омске
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«Экомобиль» определил предполагаемый источник загрязнения воздуха в Омске 

РИА Новости 30 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Специалисты мобильной эколаборатории омского Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования выявили предполагаемый источник едкого запаха, на который жаловались жители некоторых районов города; работа предприятия-нарушителя приостановлена, сообщает интернет-портал правительства Омской области.
"Для выявления источника загрязнения атмосферного воздуха в районы города, откуда поступали жалобы, выехала мобильная эколаборатория, которая зафиксировала выбросы формальдегида и этилбензола. По итогам полученных анализов и с учетом данных, зафиксированных Центром экологического мониторинга и оперативного реагирования, выявлен предполагаемый источник загрязнения — производство предприятия «Химпром», — говорится в сообщении.
Специальная комиссия с участием представителей регионального правительства, специалистов Минприроды и МЧС совершила выезд на предприятие.
"В ходе встречи руководство предприятия не стало отрицать, что сейчас они работают без очистных сооружений, а резкий запах объяснили значительным увеличением объемов производства. Сегодня представители «Химпрома» представили в Минприроды «дорожную карту» по нормализации ситуации и заверили, что до установки нового очистного оборудования производство на предприятии не будет работать", — указывается в сообщении.
"Экомобиль" был приобретен специально для Центра экомониторинга Омской области по договорённости руководителя региона Александра Буркова с "Газпром нефтью".
"Центр мониторинга выполнил свою главную задачу — помог определить предполагаемого виновника загрязнения. Это первый подобный опыт, который будет обогащаться и нарушителям будет сложно уйти от ответственности", — подчеркивается в сообщении.
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