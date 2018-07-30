«Экомобиль» определил предполагаемый источник загрязнения воздуха в Омске

МОСКВА , 30 июл — РИА Новости . Специалисты мобильной эколаборатории омского Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования выявили предполагаемый источник едкого запаха, на который жаловались жители некоторых районов города; работа предприятия-нарушителя приостановлена, сообщает интернет-портал правительства Омской области

"Для выявления источника загрязнения атмосферного воздуха в районы города, откуда поступали жалобы, выехала мобильная эколаборатория, которая зафиксировала выбросы формальдегида и этилбензола. По итогам полученных анализов и с учетом данных, зафиксированных Центром экологического мониторинга и оперативного реагирования, выявлен предполагаемый источник загрязнения — производство предприятия «Химпром» , — говорится в сообщении.

Специальная комиссия с участием представителей регионального правительства, специалистов Минприроды МЧС совершила выезд на предприятие.

"В ходе встречи руководство предприятия не стало отрицать, что сейчас они работают без очистных сооружений, а резкий запах объяснили значительным увеличением объемов производства. Сегодня представители «Химпрома» представили в Минприроды «дорожную карту» по нормализации ситуации и заверили, что до установки нового очистного оборудования производство на предприятии не будет работать", — указывается в сообщении.

"Газпром нефтью". "Экомобиль" был приобретен специально для Центра экомониторинга Омской области по договорённости руководителя региона Александра Буркова

"Центр мониторинга выполнил свою главную задачу — помог определить предполагаемого виновника загрязнения. Это первый подобный опыт, который будет обогащаться и нарушителям будет сложно уйти от ответственности", — подчеркивается в сообщении.