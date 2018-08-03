Всемирный фонд дикой природы: 1 августа люди полностью исчерпали запас ресурсов на 2018 год

Об этом рассказывает видео "Известий"

"С сегодняшнего дня человечество начинает жить в долг у планеты. Люди потребили объём ресурсов, который Земля способна возобновить за год. Расчёты «экологического долга» провела Global Footprint Network. Всё, что мы будем использовать с августа до Нового года, — своеобразный «кредит». В отличие от экономических экологические долги придётся возвращать, иначе — дефолт, что применительно к природе означает реальную катастрофу", — говорится в ролике.

Отмечается, что человечество копит долги с 1970 года: тогда дефицит ресурсов составлял всего два дня.

"Сегодня — уже полгода, и это ярко показывает, в каком направлении мы движемся", — заключают создатели видео.