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Всемирный фонд дикой природы: 1 августа люди полностью исчерпали запас ресурсов на 2018 год
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Всемирный фонд дикой природы: 1 августа люди полностью исчерпали запас ресурсов на 2018 год 

Клопс.Ru 3 августа 2018
Фото: Хайтек
Об этом рассказывает видео "Известий".
"С сегодняшнего дня человечество начинает жить в долг у планеты. Люди потребили объём ресурсов, который Земля способна возобновить за год. Расчёты «экологического долга» провела Global Footprint Network. Всё, что мы будем использовать с августа до Нового года, — своеобразный «кредит». В отличие от экономических экологические долги придётся возвращать, иначе — дефолт, что применительно к природе означает реальную катастрофу", — говорится в ролике.
Отмечается, что человечество копит долги с 1970 года: тогда дефицит ресурсов составлял всего два дня.
"Сегодня — уже полгода, и это ярко показывает, в каком направлении мы движемся", — заключают создатели видео.
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